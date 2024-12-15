Студентка ИГУ вошла в топ-3 проекта «Амбассадоры студтуризма»

Международный форум-фестиваль «Студтуризм — 2024» прошел на федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае и стал площадкой для демонстрации достижений и обмена опытом в сфере молодёжного и студенческого туризма.
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