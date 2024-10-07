«Многие погибли или выгорели», – из рядов ВСУ всё чаще скулёж о заморозке и отказе от границ 1991 года

Украине нужно признать, что она не сможет вернуть себе контроль над прежними границами. Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».