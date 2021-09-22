Гандболистов юношеской сборной РФ могут пожизненно отстранить за ставки

Восемь игроков юношеской сборной РФ по гандболу, которых комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях по подозрению в ставках, могут получить наказание в виде штрафа и лишения свободы до пяти лет.