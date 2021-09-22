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Гандболистов юношеской сборной РФ могут пожизненно отстранить за ставки

Гандболистов юношеской сборной РФ могут пожизненно отстранить за ставки

Восемь игроков юношеской сборной РФ по гандболу, которых комиссия по этике Федерации гандбола России (ФГР) временно отстранила от участия в соревнованиях по подозрению в ставках, могут получить наказание в виде штрафа и лишения свободы до пяти лет.

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