СК завел дело после жалоб на мигрантов в Подмосковье

СК возбудило уголовное дело по статье о халатности Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье.
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