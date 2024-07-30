ДЕРЖАВА.
ГлавнаяБлогДобрый мирМоя странаКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПрессЦентр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДЕРЖАВА.

2 710 подписчиков

СК завел дело после жалоб на мигрантов в Подмосковье

СК завел дело после жалоб на мигрантов в Подмосковье

СК возбудило уголовное дело по статье о халатности Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклада по уголовному делу о халатности, связанном с невыполнением требований миграционного законодательства в Помосковье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх