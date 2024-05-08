На севере ОАЭ нашли крупное месторождение природного газа Только что найденное газовое месторождение Аль-Хадиба располагается рядом с промышленной зоной Аль-Саджаа в северном эмирате Шарджа.
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На севере ОАЭ нашли крупное месторождение природного газа Только что найденное газовое месторождение Аль-Хадиба располагается рядом с промышленной зоной Аль-Саджаа в северном эмирате Шарджа.
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