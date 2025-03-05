Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана провели мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

Сотрудники Управления Госавтоинспекции республики совместно с пропагандой ОГИБДД УМВД России по городу Уфе преследовали цель ознакомления Правилам дорожного движения детей, формирование доступной среды и корректного отношения для данной категории участников дорожного движения.
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