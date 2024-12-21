Губернатор ЯНАО посетил последнее в 2024 году заседание Госсовета

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил заключительное в 2024 году заседание Госсовета. На нем обсудили вопросы поддержки семей и меры, которые помогут повысить рождаемость, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии