Жители России рассказали о желаемом уровне дохода

Соответствующее исследование провела СК "Сбербанк страхование жизни". Главным критерием самодостаточности россияне назвали возможность обеспечить собственное жилье, приобретать необходимое количество продуктов питания ежедневно и путешествовать.
Соответствующее исследование провела СК "Сбербанк страхование жизни". Главным критерием самодостаточности россияне назвали возможность обеспечить собственное жилье, приобретать необходимое количество продуктов питания ежедневно и путешествовать.
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