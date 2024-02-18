Российский актер театра и кино Никита Кологривый, не так давно прославившийся благодаря нашумевшему сериалу, во время встречи с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким заявил, что сыграет роль политического деятеля Владимира Жириновского в фильме о его жизни.