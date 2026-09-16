Чаллыда «Лада» автомобилендә хатын-кызны бәрдергән үсмергә карата җинаять эше ачылды

Чаллыда тротуардан барган 45 яшьлек хатын-кызны «Лада» автомобилендә бәрдергән 17 яшьлек үсмергә карата юл хәрәкәте иминлеге кагыйдәләрен бозу турындагы маддә нигезендә җинаять эше ачылган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым