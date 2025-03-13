Искажение администрацией ДПП резолюции 2758 ГА ООН бросает вызов международному порядку - официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 12 марта /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду раскритиковал администрацию Демократической прогрессивной партии Тайваня /ДПП/ за искажение резолюции 2758 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций /ГА ООН/.
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