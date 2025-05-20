В США задержали русского хоккеиста "Вашингтона" Александра Алексеева

Молодой человек устроил стычку на улице после посещения бара.Правоохранительные органы округа Арлингтон в США задержали русского защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева, он был в состоянии алкогольного опьянения.