В США задержали русского хоккеиста "Вашингтона" Александра Алексеева

Молодой человек устроил стычку на улице после посещения бара.Правоохранительные органы округа Арлингтон в США задержали русского защитника клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева, он был в состоянии алкогольного опьянения.
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