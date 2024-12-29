Распространение радикализма в спортивной среде, включая спортшколы, вызывает у Путина тревогу

Геннадий Хрипунов

В каждом зарегистрированном виде спорта и на каждой площадке должно быть видеофиксация и разъяснительная работа с учениками-спортсменами, а те виды спорта которые не зарегистрированные не имеют право на существование, при выявлении должны быть наказаны по строгости закона без всяких штрафов. Может я что-то упустил, но это моё мнение .