Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России: угроза и преступность растут, в том числе из-за мигрантов.
Распространение радикализма в спортивной среде, включая спортшколы, вызывает у Путина тревогу
Комментарии
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Геннадий Хрипунов
В каждом зарегистрированном виде спорта и на каждой площадке должно быть видеофиксация и разъяснительная работа с учениками-спортсменами, а те виды спорта которые не зарегистрированные не имеют право на существование, при выявлении должны быть наказаны по строгости закона без всяких штрафов. Может я что-то упустил, но это моё мнение .
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11 час.
владимир рябченко
Силовой спорт построен на доминировании... Капитализм - звериная фаза человечества... Чему удивился наш ГУРУ?
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8 час.
Александр Маркитанов
припоздала обеспокоенность гаранта. вопрос в том - как долго он намерен беспокоиться перед тем, как примет меры?
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7 час.
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