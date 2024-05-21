Волгоград на прошедшие майские выходные туристы выбирали наравне с Сочи

И число приезжающих на отдых в город-герой россиян с каждым годом растет.фото: Иван Илюхин/ГлагоL--> В День Волги стали известны города, которые туристы чаще всего выбирают для отдыха на великой русской реке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии