Поклонники Филиппа Киркорова не понимают, что с ним происходит

В последнее время певец Филипп Киркоров значительно изменился. После скандала с откровенной вечеринкой ему стало сложнее придерживаться образа весельчака, который живет на кураже, и по многим признакам видно, что демонстрировать безудержный оптимизм и игнорировать общественное мнение ему тяжелее.