Доедать ли оливье и холодец с хреном?

В 2024 году, по данным ВЦИОМ, россияне в среднем тратили на новогодний ужин 11 754 рубля. На праздничном столе наверняка найдется место оливье и селедке под шубой, холодцу и винегрету, бутербродам с икрой и мандаринам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии