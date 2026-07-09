БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Следующая за Константиновкой: Русская «зона смерти» поглотила Дружковку и все дороги к ней

Следующая за Константиновкой: Русская «зона смерти» поглотила Дружковку и все дороги к ней

Запаниковали даже самостийные турбо-пропагандисты — наши БПЛА пресекают любое движение захисников Радомир Маркуш Фото: Виталий Невар/ТАСС Освобождение Константиновки в корне изменило расклад сил на подступах к Краматорско-Славянской агломерации.

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