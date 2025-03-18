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    Вам жидам и хохлам молить бога надо, что вы с Путиным общаетесь... Другой с лица земли всех вас стер не задумываясь.....Израильский офице...
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Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Лучше договориться с Путиным, чем с теми, кто будет после него – ВСУшник

Западу и Украине лучше договориться с президентом России сегодня. Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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