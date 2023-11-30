МВФ: доходы бюджета РФ от платы за углерод могут составить более 4% ВВП

РИАМО - 30 ноя. Эксперты Международного валютного фонда отметили, что потенциальные доходы бюджета РФ от введения обязательного углеродного регулирования или взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов в виде углеродного налога или системы торговли углеродными квотами могут достигнуть 4,3–4,4% ВВП в 2030 году, сообщает РБК.
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