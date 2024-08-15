ООН осудила нацистскую символику и издевательства ВСУ над пенсионером

Свою позицию относительно видеозаписи, на которой украинские военнослужащие в Курской области, облаченные в шлемы с нацистской символикой, издеваются над пожилым человеком, выразил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 15 августа в беседе с корреспондентом РИА Новости.
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