ООН осудила нацистскую символику и издевательства ВСУ над пенсионером

Свою позицию относительно видеозаписи, на которой украинские военнослужащие в Курской области, облаченные в шлемы с нацистской символикой, издеваются над пожилым человеком, выразил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак 15 августа в беседе с корреспондентом РИА Новости.