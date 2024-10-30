Дорожники Волгоградской области готовы к изменениям погодных условий ❄️❄️❄️ 267 единиц техники, а также 56 тыс.
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Дорожники Волгоградской области готовы к изменениям погодных условий ❄️❄️❄️ 267 единиц техники, а также 56 тыс.