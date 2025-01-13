Пассажиры Пулково ночью не могли забрать багаж в течение пяти часов. Читатели Мойки78 рассказали, что в Пулково пассажиры столкнулись не только с многочасовым ожиданием задержанных рейсов.
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Пассажиры Пулково ночью не могли забрать багаж в течение пяти часов. Читатели Мойки78 рассказали, что в Пулково пассажиры столкнулись не только с многочасовым ожиданием задержанных рейсов.