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Парламентская газета

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День 19 июля в истории

День 19 июля в истории

День металлурга. Профессиональный праздник работников черной и цветной металлургии учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.

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