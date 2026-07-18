День 19 июля в истории

День металлурга. Профессиональный праздник работников черной и цветной металлургии учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и отмечается ежегодно в третье воскресенье июля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии