Алтайских водителей попросили далеко не ездить из-за сильных морозов

В ГИБДД автомобилистов просят быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД Госавтоинспекция Алтайского края рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок из-за сильных морозов, сообщают в ГУ МВД региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии