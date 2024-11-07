Открыта вакансия в службу охраны жилого комплекса «Парк столиц

ЕВ

Елена Вадимовна

Ищет работу инженер, закончил угту-упи. Не пьет, спортсмен, велосипедист, лыжник, ходил в походы- отличное здоровье, делает зарядку, здоровый образ жизни. Русский, местный. Отказывают, потому что старше 70 лет. Хочет и может работать. Вот так, а говорят- работать некому. А не берут из за возраста. Обращаться в личку, он перезвонит