Россию предали: Ветеран СВО увидел странности в атаки дронов по русским аэродромам

ГП

Галина Потапчик

Я тоже считаю произошедшее разгильдяйством в глубинке!!! Надо срочно принять меры и провести расследование!!! Это разгильдяйство - следствие работы подчиненных Шойгу и спящих!!! Необходимо расследование, а то появилась практика возбудить следствие и тянуть его годами!! А прокуратура из лени закрывает на это глаза!!!