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Юрист Рыбакова: досудебную претензию при трудовых спорах можно не подавать

Юрист Рыбакова: досудебную претензию при трудовых спорах можно не подавать

При трудовых спорах с работодателем не обязательно подавать досудебную претензию, можно идти сразу в суд, заявила заместитель руководителя правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова.

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