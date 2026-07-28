Представлен новейший холодильник Xiaomi на 400 литров, который занимает очень мало места

Новая модель Mijia получила четыре двери, ионную систему очистки, отдельную зону с регулируемой температуройXiaomi представила новый холодильник Mijia с полезным объемом 400 литров, выполненный в популярном французском формате с четырьмя дверцами.
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