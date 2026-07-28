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Представлен новейший холодильник Xiaomi на 400 литров, который занимает очень мало места

Представлен новейший холодильник Xiaomi на 400 литров, который занимает очень мало места

Новая модель Mijia получила четыре двери, ионную систему очистки, отдельную зону с регулируемой температуройXiaomi представила новый холодильник Mijia с полезным объемом 400 литров, выполненный в популярном французском формате с четырьмя дверцами.

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