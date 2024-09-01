Симферополец Глеб Бакши уверенно отправил в нокаут боксера из США

В Череповце прошел очередной турнир по боксу в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ. Фото: Алексей ЧугуйГлеб Бакши победил Джиана Гарридо техническим нокаутом в четвертом раунде и получил чемпионский пояс Кубка губернатора Вологодской области.
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