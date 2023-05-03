Страна и люди

9 622 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Белослюдов
    Да не страдайте! Никакого ответа не будет!Россияне предложи...
  • Anlrey Boracow
    Чемодан-Вокзал-Кишлак!Киргизия беспокои...
  • Сергей Лазарев
    Лично я за иновации. Что касается пришлых, акцент должне быть сделан на насителях русского языка - рускоязычных репат...Киргизия беспокои...

Пол Крэйг Робертс: С долларом США покончено

Пол Крэйг Робертс: С долларом США покончено

Готовы ли вы к высокой инфляции и падению уровня жизни? Мощь США со времен Второй мировой войны основывалась на их финансовом господстве, проистекающем из того, что доллар является резервной валютой, которой центральные банки владеют вместо золота.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх