Пол Крэйг Робертс: С долларом США покончено

Готовы ли вы к высокой инфляции и падению уровня жизни? Мощь США со времен Второй мировой войны основывалась на их финансовом господстве, проистекающем из того, что доллар является резервной валютой, которой центральные банки владеют вместо золота.
Готовы ли вы к высокой инфляции и падению уровня жизни? Мощь США со времен Второй мировой войны основывалась на их финансовом господстве, проистекающем из того, что доллар является резервной валютой, которой центральные банки владеют вместо золота.
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