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Аргументы и Факты

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Экс-тренеру Ирландии по плаванию дали 15,5 года за сексуальное насилие

Экс-тренеру Ирландии по плаванию дали 15,5 года за сексуальное насилие

Бывший наставник сборной Ирландии по плаванию Джордж Гибни получил 15 лет и шесть месяцев лишения свободы за сексуальные преступления, совершённые в 1970–1980-х годах.

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