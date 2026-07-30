Выдающийся итальянский футболист Андреа Пирло, чемпион мира и Европы, звезда знаменитейших «Ювентуса», «Милана» и «Интера», по мнению анонимных и безликих функционеров «ногомяча», оказался внезапно недостойным должности главного тренера национальной сборной Апеннин, той самой Squadra Azzurra Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Безликие функционеры, которые бюрократически курируют команду, докурировали ее до невыхода на чемпионат мира, состоявшийся буквально в этом месяце.