Отключения доступа Украины к Starlink без предупреждения усиливает тревогу Киева по поводу предоставления американцами разведданных и военной помощи Украине.
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