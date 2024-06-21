Аналитик Егорченков заявил, что европейцы начали принимать меры для избавления от украинских беженцев

В Европе начинают предпринимать все возможные меры, чтобы избавиться от беженцев с Украины. Таким мнением поделился с радио Sputnik директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
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