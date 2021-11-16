Озабоченные Россией

Сергей Путько . . . они (США и ЕС ) не могут жить без врага , что им теперь ВПК закрывать , а на что жить будут , да и безработица свирепствует . . .

Анатолий Захаров Нагнетание такой обстановки является рычагом для развития экономики, поводом траты денег на ВПК и другие институты власти, держать в узде других членов НАТО и желающих туда вступить