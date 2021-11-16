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Озабоченные Россией

Озабоченные Россией

автор - Волар Женщина из окна третьего этажа кричит мужчине, идущему мимо по улице: -Мужчина, вы на меня нападёте с нехорошими целями! Тот притормозил и поднял голову.

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Комментарии
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Сергей Путько
. . . они (США и ЕС ) не могут жить без врага , что им теперь ВПК закрывать , а на что жить будут , да и безработица свирепствует . . .
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2
11 час.
Анатолий Захаров
Нагнетание такой обстановки является рычагом для развития экономики, поводом траты денег на ВПК и другие институты власти, держать в узде других членов НАТО и желающих туда вступить
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3
11 час.
Alex Imen
Противостояние по любомупринципу атрибут капитализма. Войны - тоже атрибут империализма - сдерживаются наличием ядерного оружия. Но противостояние обязательно и оно остаётся. Мы были близки к капитуляции, что сулило развал страны. Хотим существовать - надо уметь противостоять. Иного не дано, пока царит империализм.
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3
11 час.

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