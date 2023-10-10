В рамках мероприятий ко Дню матери в Бобруйском краеведческом музее открылась выставка творческих работ ´Танец красок´ отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста учреждения ´ТЦСОН Ленинского района г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии