Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?

Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?

Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
Ха ха
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13 час.
лл
лина любимцева
Бидон, как и его сын - наркоман.   Поиздержались США на политиков. Если этот отброс прошел в президенты, то кто они сами и  чего тогда от них  ждать?!!
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12 час.

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