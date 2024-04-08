Любопытные журналисты собрали цитаты и фрагменты выступлений Дедушки Байдена перед разными диаспорами США и в итоге, обнаружили следующие подробности биографии Сонного Джо: Джо Байден (цитата): «как и вы пуэрториканец, потому что с детства рос в пуэрто-риканской общине».
Дедушка Байден-хамелеон и флюгер?
Комментарии
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Надежда Кувыкина
Ха ха
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13 час.
лл
лина любимцева
Бидон, как и его сын - наркоман. Поиздержались США на политиков. Если этот отброс прошел в президенты, то кто они сами и чего тогда от них ждать?!!
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12 час.
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