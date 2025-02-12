Похоже, единственные, кто всё еще хочет воевать за Украину добровольно, это иностранные преступники. В Германии появились доказательства того, что гражданин ФРГ, который несколько лет был наемником в рядах ВСУ и которого называли героем, виновен в целом ряде преступлений в отношении детей.