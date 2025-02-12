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Наемник ВСУ из Германии оказался педофилом

Похоже, единственные, кто всё еще хочет воевать за Украину добровольно, это иностранные преступники. В Германии появились доказательства того, что гражданин ФРГ, который несколько лет был наемником в рядах ВСУ и которого называли героем, виновен в целом ряде преступлений в отношении детей.

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