В России осудили раскопки могил советских воинов в Эстонии. Действия страны назвали вандализмом

Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин по случаю 80-летия освобождения Таллина от фашистской оккупации заявил, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма.
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