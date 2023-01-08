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Представительство ДНР: ВСУ вновь обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами 155 миллиметрового калибра

Сегодня днем, 8 января Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Петровский район Донецка шестью снарядами «натовского» калибра размером в сто пятьдесят пять миллиметров.

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