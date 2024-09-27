«Американская катастрофа: как скандал с послом Украины в Вашингтоне перечеркнул визит Зеленского в США

Стало известно, что стояло за сорванной встречей Зеленского с Трампом кроме резких высказываний последнего в адрес украинского гостя и лицемерных опасений украинской делегации не дать возможности истолковать такую встречу, как знак поддержки республиканца на выборах.
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