Что в США изменилось, что сейчас они поступают ровно наоборот, чем как в 2014Исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд, она же женщина с печеньками, посетила Нигер, где встретилась с военными, отстранившими президента от власти.
В Африке не приняли печеньки от Нуланд
Комментарии
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Strannik Mr
Да им не печеньки нужны этим каннибалам. Им человеческий ливер нужен, печень, почки и т.д. Ну, и человеческое мясо. А она им печеньки... Пусть скажет спасибо, что её саму там не сожрали. Думать в следующий раз надо, что с собой в пакете привозить и предлагать.
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9 час.
МЗ
Малик Зиганшин
Ты, Ыкфттшл, по себе, наверное, судишь об африканцах... Ну они от вас, амерцов, как раз отличаются отсутствием каннибализма - не они атомные бомбы на мирные города бросали, к слову, день в день ровно 78 лет назад, 70 тысяч в Нагасаки одним ударом, а 3 дня назад - 100 тыс в Хиросиме; уж чья б корова мычала...
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7 час.
Галина Смирнова
В желтой жаркой Африке, В центральной её части Как-то вдруг вне графика Случилося несчастье - И послали, зашибись, Эмика Макрошку В эротический круиз, В дальнюю дорожку! Прежнего диктатора Выперли из власти - Из страны линять пора На колесах шасси. Пусть пакует чемодан Европейский ....! Ведь все же знают, шо майдан - Це народный выбор!!!
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6 час.
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