В Африке не приняли печеньки от Нуланд

Strannik Mr Да им не печеньки нужны этим каннибалам. Им человеческий ливер нужен, печень, почки и т.д. Ну, и человеческое мясо. А она им печеньки... Пусть скажет спасибо, что её саму там не сожрали. Думать в следующий раз надо, что с собой в пакете привозить и предлагать.

МЗ Малик Зиганшин Ты, Ыкфттшл, по себе, наверное, судишь об африканцах... Ну они от вас, амерцов, как раз отличаются отсутствием каннибализма - не они атомные бомбы на мирные города бросали, к слову, день в день ровно 78 лет назад, 70 тысяч в Нагасаки одним ударом, а 3 дня назад - 100 тыс в Хиросиме; уж чья б корова мычала...