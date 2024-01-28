Певец Данко женился на диджее Марии Силуянове

Данко женился на Марии Силуянове Свадьба была скромной. Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Больше шести лет певец Данко и диджей Мария Силуянова были в близких отношениях, но вот только сейчас они решили пожениться.