Специалист Кузьменко: магниты не вредят процессору и экрану смартфона

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что магнитные аксессуары для смартфонов могут создавать помехи и ухудшать качество связи, особенно если сигнал сотовой сети изначально слабый.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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