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Специалист Кузьменко: магниты не вредят процессору и экрану смартфона

Специалист Кузьменко: магниты не вредят процессору и экрану смартфона

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что магнитные аксессуары для смартфонов могут создавать помехи и ухудшать качество связи, особенно если сигнал сотовой сети изначально слабый.

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