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Глава РСПП Шохин предложил «трёх китов» новой экономики России

Глава РСПП Шохин предложил «трёх китов» новой экономики России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с РБК предложил «трёх китов» новой экономики России вместо «семи столпов», ранее предложенных исследователями аналитического центра «Третий Рим».

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