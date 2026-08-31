Глава РСПП Шохин предложил «трёх китов» новой экономики России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в беседе с РБК предложил «трёх китов» новой экономики России вместо «семи столпов», ранее предложенных исследователями аналитического центра «Третий Рим».
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