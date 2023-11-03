Болторез в Alan Wake 2: как найти и где использовать Болторез — один из ключевых п...

Болторез в Alan Wake 2: как найти и где использоватьБолторез — один из ключевых предметов в Alan Wake 2, без которого вы не сможете найти все схроны культа, ланч-боксы, чучела оленей, детские стишки и другие коллекционные предметы.
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