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Царьград

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ТАСС сообщает: 1 сентября в Карелии погибла 13-летняя школьница

ТАСС сообщает: 1 сентября в Карелии погибла 13-летняя школьница

В Костомукше 1 сентября трагически погибла 13-летняя девочка, упав с пятого этажа дома. Проводится расследование причины несчастного случая.

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