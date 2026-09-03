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Царьград

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Лавров допустил сохранение влияния английского в мировой коммуникации

Лавров допустил сохранение влияния английского в мировой коммуникации

Глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме обсудил будущее английского и французского языков как наследие колониальной эпохи, отметив их значимость в мировых контактах, особенно в таких многоязычных странах, как Индия.

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