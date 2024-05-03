Олег Волошин: «Слуги народа» незаконно обогащаются

НАБУ сообщило о подозрении «Слуге народа» Клочко из-за незаконного обогащения на 11 млн грн. «В период с 2020 по 2021 год народный избранник приобрел в собственность активы на 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн.