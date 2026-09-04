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За рулем

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В Южной Корее задержали экспортеров иномарок в Россию и Белоруссию

В Южной Корее задержали экспортеров иномарок в Россию и Белоруссию

Сотрудники таможни в Инчхоне раскрыли канал поставок подержанных автомобилей в Россию и Белоруссию. В результате задержаны четыре человека.

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